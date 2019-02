"Spediamo a tutti, tranne ai napoletani" Un'azienda tedesca rifiuta di inviare un articolo a una cliente napoletana: "Troppe truffe"

“Non si effettuano spedizioni a Napoli”. E’quanto segnala su Facebook lo sportello “Difendi La Città”, raccogliendo la denuncia di una utente. L’azienda in questione, tedesca, aveva rifiutato di effettuare una spedizione alla signora nonostante avesse già pagato con carta di credito.

Il motivo? L’azienda avrebbe ricevuto già una gran quantità di ordini fraudolenti, e ha spiegato che ha deciso di intraprendere questa linea, la non spedizione a Napoli, proprio per via di queste truffe e non sulla base di criteri discriminatori.

Dallo sportello tuttavia dichiarano: “A questo punto però è lecito chiedersi: quale frode potrebbe temere quest'azienda se il pagamento era stato effettuato in modo anticipato tramite carta di credito?

Se i motivi, come affermato, non fossero discriminatori quali sono le statistiche in loro possesso che hanno condotto a questa politica aziendale visto che migliaia di aziende in tutto il mondo spediscono i loro prodotti a Napoli senza alcun problema?”