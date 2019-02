Milioni di abiti falsi e griffes tarocche: 14 misure cautelari Sgominata organizzazione che produceva alla perfezione capi contraffatti, da etichette a bottoni

La Guardia di Finanza ha eseguito 14 ordinanze cautelari nei confronti di altrettanti soggetti accusati di far parte di un'associazione a delinquere finalizzata alla distribuzione e alla commercializzazione di capi d'abbigliamento contraffatti tra le province di Roma, Napoli, Pescara e Brescia.

L'organizzazione, secondo quando accertato dalle indagini, produceva tutte le parti del prodotto contraffatto (etichette, bottoni, lampo, fibbie e pendagli), che venivano poi applicate sui capi di abbigliamento, a quel punto pronti per finire sul mercato parallelo. I finanzieri hanno sequestrato circa 1,5 milioni i capi, che venivano contraffatti con macchinari professionali e che avrebbero fruttato circa 3 milioni all'organizzazione, 5 macchinari e 25 cliché in ferro con i falsi marchi delle griffe più famose.