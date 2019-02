Scuola, in piazza a Napoli contro riforma esame maturità L'appello di Manuel Masucci, coordinatore dell'Unione degli Studenti Campania

In corso a Napoli a Piazza Garibaldi la manifestazione regionale degli studenti campani. Lo annuncia Manuel Masucci, coordinatore dell'Unione degli Studenti Campania: ''Oggi, come in tutta Italia, da tutte le province Campania scendiamo in piazza a Napoli contro una riforma dell'Esame di Maturità che ci è stata imposta, per una nuova didattica, per il diritto allo studio e per finanziamenti per l'edilizia.

Ci siamo stufati di un governo Regionale che non ascolta le richieste degli Studenti in una delle regioni con il più alto tasso di dispersione scolastica e con gli edifici scolastici nelle condizioni peggiori, non possiamo più sopportare un governo leghista, smascherato dalle stesse parole del ministro Bussetti, che ha vergognosamente dichiarato come per le scuole del sud non ci saranno fondi, ma che dovranno essere i meridionali a 'lavorare e impegnarsi.

Pretendiamo l'immediato ritiro del progetto di autonomia differenziata per le regioni del nord ed un piano straordinario di finanziamento per le scuole del mezzogiorno. Da Salerno a Torre del Greco, da Castellammare a Pomigliano: da tutta la Campania stiamo per inondare Napoli, contesteremo, arriveremo sotto la Regione dove pretendiamo un incontro per discutere le nostre proposte.

Noi studenti campani siamo stufi di incontri-farsa, finte consultazioni e passerelle, siamo stufi di questa scuola-prigione: Oggi saremo tantissimi a creare la nostra uscita di Sicurezza.''