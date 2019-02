Formiche in ospedale: "C'è una regia" Il commissario Verdoliva : "ci vedo interesse a far rumore"

"Vedere che periodicamente ci sono formiche e blatte in diversi presidi mi fa pensare a qualcosa di diverso da un livello insufficiente di condizioni igienico-sanitarie". Sugli ultimi casi di cronaca che hanno riguardato in particolare l'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, il commissario dell'Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, sposa la tesi del "sabotaggio", come sostenuto dal suo predecessore Mario Forlenza e dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. "Guardando dall'esterno a quanto e' accaduto - argomenta - mi e' sembrata incredibile la contestualizzazione in piu' posti e in modo periodico, come se dietro ci fosse una regia". Per Verdoliva questi episodi "non avvengono per caso", ma "c'e' sempre una motivazione. Non ci vedo dietro un alto disegno criminale - chiarisce - ma piu' un interesse a far rumore, a creare scompiglio e ad approfittare dello scompiglio generale". A tal proposito, il manager racconta un episodio accaduto negli ultimi giorni. "Mi e' stata inviata la foto di un escremento non animale in un box del pronto soccorso del San Giovanni Bosco - rivela - compiere un atto del genere significa sfregiare l'ente e chi lavora in quest'azienda. Evidentemente si sono creati dei meccanismi che pagano lo scotto del malumore o di una forma di protesta".