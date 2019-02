Vento forte e collegamenti in tilt, albero su auto: due feriti Week end all'insegna del maltempo in Campania

Le forti raffiche di vento ha messo a dura prova i collegamenti via mare in Campania. Corse veloci sospese, traghetti in tilt nel golfo di Napoli. Mareggiate in atto soprattutto lungo le coste tra Ischia e Capri.

Cancellate per avverse condizioni meteo le corse previste entro mezzogiorno dalle compagnie Caremar e Alilauro, stesso discorso per le navi Medmar sulle tratte Napoli e Pozzuoli per le isole Ischia e Procida.

Un albero, è finito su una autovettura con all'interno madre e figlio a San Sebastiano al Vesuvio. Entrambi sono stati trasportati in ospedale. Ad avere la peggio la donna che ha riportato un trauma cranico. Le condizioni non sarebbero gravi.

Per la giornata di oggi la Protezione civile della Campania ha emanato un'allerta meteo in relazione al previsto abbassamento brusco delle temperature e al forte vento. A Napoli così come deciso a Benevento il sindaci Luigi de Magistris ha manato un'ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Il provvedimento riguarda anche parchi e cimiteri.

L'Amministrazione comunale di Napoli Invita la cittadinanza a limitare la mobilità ai soli spostamenti strettamente necessari. Il Comune ricorda inoltre che fino al 3 marzo sono aperte le stazioni metro di Museo e di Municipio per l'accoglienza dei senza fissa dimora, in vista del forte abbassamento delle temperature. In mancanza di ulteriore avviso, da domani tutte le attività saranno nuovamente ripristinate.

"Il Comitato operativo - fa sapere il comune di Napoli - si è, come sempre, immediatamente attivato ed ha assunto una serie di decisioni anche sulla scorta dei rilievi tecnici sollevati dai responsabili comunali del verde pubblico e della protezione civile, tenendo ovviamente conto della fragilità di alcune zone del territorio cittadino a seguito dell'eccezionale evento atmosferico del 29 ottobre".

La nota di Gennaro Savio:

A partire dalle ore 20.00 di questa sera e per le prossime 24 ore, su tutto il territorio regionale sono previsti venti forti settentrionali con possibili raffiche. Recitava pressappoco così il bollettino meteo diramato nel pomeriggio di ieri dalla Protezione Civile regionale che ha indotto il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, a chiudere scuole e parchi. E mai come questa volta la previsione è stata perfettamente azzeccata. Infatti da stanotte il vento forte, con costante continuità, non accenna a diminuire. Sull’isola d’Ischia, ancor più che in altre città e località, il vento forte fa più paura a causa della presenza nelle piazze e sulle strade isolane di alberi di grosso fusto e, in modo particolare, di possenti pini spesso indeboliti da malattie come la marchellina ellenica o completamente secchi e per questo a potenziale rischio crollo. E penso ai pini presenti sulla Borbonica tra Forio e Lacco Ameno, a Fiaiano, lungo tutte le strade comunali ed ex provinciali isolane, nelle pinete come quella del Bosco della Maddalena e quella di Fiaiano e, in modo particolare, a quelli che si trovano nel centro cittadino del Comune di Ischia. Lungo via Alfredo De Luca, via Sogliuzzo, via Michele Mazzella nei pressi della scuola media “Giovanni Scotti” e quelli piantati tutt’intorno al palazzetto dello Sport “Federica Taglialatela” di cui da tempo, come Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista, ne chiediamo una capillare verifica statica. Fortunatamente a seguito delle continue denunce politiche e giornalistiche del PCIM-L guidato dal segretario generale Domenico Savio, alcuni pini secchi e a potenziale rischio crollo sono stati rimossi nel parcheggio di Fondobosso, nella pineta degli Atleti e in via Leonardo Mazzella, ma è stato fatto ancora quasi nulla rispetto alla situazione di moria di pini verificatasi su tutto il territorio a causa dell’insensibilità politica dell’attuale e delle passate amministrazioni comunali le quali, nonostante le nostre incessanti sollecitazioni, non hanno provveduto a curarli adeguatamente per evitarne la morte. Il PCIM-L, unica forza politica di opposizione del paese nonostante non presente in Consiglio comunale, continuerà a sollecitare l’amministrazione comunale di Ischia e tutti gli altri sindaci isolani a mettere in sicurezza strade e pinete da alberi a potenziale rischio crollo. Affinché in giornate così ventose non si debba stare in apprensione più del dovuto.