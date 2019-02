Attenzione ai vostri Yorkshire: ne rubano 3 al giorno Napoli tra le prime città per furti. Croce (Aidaa): "Li rivendono sul mercato nero"

Dopo un periodo in cui i furti di Yorkshire si erano affievoliti, ora tornano prepotentemente alla ribalta con la sparizione di una ventina di cani negli ultimi tre giorni in Italia che da inizio anno porta a 153 il numero di Yorkshire scomparsi nel nulla quasi tutti rubati, ed in alcuni casi scomparsi. In tutto il 2018 si sono registrati circa 670 sparizioni di cani di questa razza. Ma da inizio anno il numero dei cani yorkshire quasi tutti giovani e prevalentemente femmine scomparsi sono in forte aumento con una media di circa 3 cani rubati ogni giorno da inizio anno ad oggi. L'ultimo caso riguarda Minnie una cagnetta di otto anni scomparsa a Roma due giorni fa. Secondo la ricostruzione fatta dalla sua padrona la cagnetta sarebbe scappata in zona Tor Tre Teste nella capitale, ma subito dopo sarebbe svanita nel nulla, e a nulla sono valse le ricerche e gli appelli. Ma come lei sono molti i cani di questa razza che scompaiono nel nulla o che vengono rubati, il cui picco in questi primi giorni dell'anno risulta essere tra le città di Roma, Milano, Napoli e Torino. "In Italia mediamente sparisce in cane ogni quindici minuti, ma questi numeri di inizio anno per quanto riguarda gli yorkshire fanno pensare a un ritorno della tratta di questi cani- ci dice Lorenzo Croce presidente di AIDAA- che vengono rubati o prelevati per essere poi rivenduti sul mercato nero o per essere utilizzati per la riproduzione. Alla base di queste azioni vi sono delle bande specializzate nel rapimento dei cani di razza- conclude Croce- che spesso sono composte da persone dell'est Europa e hanno le loro base nei campi nomadi irregolari delle periferie delle grandi città italiane".