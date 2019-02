Murales vandalizzato: domani presidio di solidarietà Organizzato dal Comune di Napoli dopo l'atto vandalico ai danni della "tarantina"

Un presidio di "solidarietà e resilienza" è stato organizzato dal Comune di Napoli per domani, lunedì 25 alle 16, in via Concezione a Montecalvario 26, a seguito "dell’atto omofobo e vandalico" che ha deturpato l’opera muraria di Vittorio Valiante, la Tarantina Taran simbolo dei Quartieri Spagnoli, lettura iconografica della cultura dei Femminèlli "omaggio a una storica rappresentazione e componente della società partenopea, da sempre distintasi per la sua inclusività, tolleranza e rispetto delle differenze". E' quanto si legge in una nota del Comune di Napoli. "Un gesto vile e di profonda ignoranza della nostra storia e della nostra cultura, al quale occorre dare subito una risposta concreta, con una condanna formale, il ripristino in tempi brevi dell’opera stessa e soprattutto una mobilitazione popolare per affermare che 'Napoli è amore' e non odio e sopraffazione", continua la nota Alla manifestazione interverranno: la delegata alle Pari opportunità Simonetta Marino, l’assessore Gaetano Daniele, le assessore Alessandra Clemente, Annamaria Palmieri, Laura Marmorale, Monica Buonanno, Roberta Gaeta, le/i componenti del Tavolo interassessorile per la creatività urbana, l’artista Vittorio Valiante, le/i referenti della Municipalità 2, le/i referenti delle associazioni e della comunità Lgbtqi.