Maltempo: emergenza in ospedale, attivata unità di crisi Super afflusso di pazienti al pronto soccorso del Cardarelli

"L'enorme afflusso di pazienti al nostro pronto soccorso ha reso necessario attivare l'ormai collaudata Unità di Crisi che consente alla direzione strategica di gestire e governare l'emergenza". A parlare è il manager dell'ospedale Cardarelli Anna Iervolino.

"L'attivazione automatica dei protocolli definiti per le situazioni d'emergenza - spiega - e la gestione della situazione grazie al lavoro dell'Unità di Crisi servirà a garantire la continuità assistenziale. Come da protocollo la direzione strategica ha intensificato i contatti con tutte le altre Aziende Ospedaliere chiamate dalla Regione a contribuire per l'individuazione di ulteriori disponibilità di posti letto". "Lavoriamo per governare l'emergenza - conclude - e per continuare a garantire assistenza a chi si affida a noi. Voglio ringraziare tutto il personale per il lavoro straordinario che continua a garantire e per l'impegno straordinario che viene profuso in giorni di super afflusso".