Anm, scontro con i sindacati: verso un nuovo sciopero Trasporti Napoli, si chiude negativamente la procedura di riorganizzazione del settore

"Dopo oltre due mesi di richieste da parte delle nostre Organizzazioni Sindacali di aprire un tavolo di confronto teso a riorganizzare il pessimo settore di superficie in ANM stamattina l'azienda si è presentata senza alcuna proposta, né con la disponibilità di discutere la piattaforma rivendicativa delle nostre Organizzazioni".

Così le Organizzazioni Sindacali USB, FAISA CONFAIL ed ORSA al termine della procedura in cui lechiedevano la riorganizzazione del settore di superficie in ANM.

Le motivazioni, secondo i Funzionari Aziendali, sono riconducibili allo stato di crisi economica in cui versa la partecipata. "ma non si capisce, a questo punto, per quale motivo si prospettino ancora avanzamenti di carriera e promozioni, che toglieranno ulteriormente personale dalla guida, e si elargiscano ancora superminimi e stipendi d'oro a Funzionari e Dirigenti" si legge nella nota sindacale che continua - Se a questo si aggiunge la mancanza di certezza sul futuro dell'azienda, con l'imminente scadenza del contratto di servizio prevista per il 31 dicembre 2019, non possiamo esimerci dal portare la categoria allo sciopero. La città di Napoli - concludono - merita un trasporto all'altezza."