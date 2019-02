Spari contro pizzeria, Miceli: Salvini pensa solo ai migranti L'ira del deputato del Partito democratico contro il Ministro

"A Napoli secondo episodio di spari contro un locale in pieno centro: dopo Sorbillo, è toccato alla Pizzeria Di Matteo, nella centralissima Via dei Tribunali. In Sardegna incappucciati armati di fucili vanno all'assalto di un trasportatore di latte. A Foggia le bombe della criminalità. Mafia, camorra, malavita e criminalita' organizzata rappresentano la prima vera emergenza per la sicurezza, ma il ministro Salvini si occupa solo di migranti".

E' quanto afferma il deputato del Partito democratico Carmelo Miceli, componente della commissione Antimafia.

"Le operazioni di distrazione di massa sui porti e i barconi servono a mascherare la totale assenza del ministro dell'Interno nella tutela reale della sicurezza degli italiani. Non un uomo in più, non una volante in più sono arrivati in questi mesi di ministero Salvini, solo chiacchiere".