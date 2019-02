Perde la borsa: "Se la rivuoi devi gridare Forza Napoli" Padova: due napoletani ritrovano una borsa, la restituiscono ma con una richiesta particolare

In un periodo di cartelli antinapoletani e di affitti negati a chi viene dal sud, dal Veneto arriva una bella storia che va nella direzione completamente opposta. Una ragazza di Padova, uscendo dalla palestra si è accorta di aver perso la sua borsa, con dentro documenti, chiavi e il portafogli con denaro contante, circa 200 euro e le carte di credito. La ragazza sconfortata si è messa alla ricerca della borsetta, ma non c'era, né in auto né in palestra: ma poco dopo e quando ormai era quasi certa di dover andare a denunciare l'accaduto ha ricevuto una telefonata dalla banca, che la informava che la borsetta era stata ritrovata da due ragazzi e che per ritrovarla erano risaliti alla sua banca attraverso il bancomat.

A ritrovare la borsa due giovani napoletani: quando la ragazza ha riavuto la borsetta notando che non mancava nulla, voleva offrite una mancia ai due ragazzi, che però hanno rifiutato, a una condizione però: la proprietaria della borsetta avrebbe dovuto filmarsi e gridare “Forza Napoli”. Lei è stata al gioco, ringraziandoli ancora.