Oricchio: "In Campania abbiamo 5mila decreti pendenti" L'allarme della Corte dei Conti

"Gli indennizzi per irragionevole durata dei processi sono un un altro fenomeno che ci preoccupa perchè la norma del 2011 impone oggi alle Corti d'Appello di trasmetterci i decreti con cui sono liquidati gli indennizzi a favore dei cittadini che abbiano subito un danno per la durata dei giudizi.

In Campania abbiamo 5mila decreti pendenti, di recente ridotti per ogni anno, che costano 400 euro all'anno per ogni anno di ritardo rispetto alla durata.

Lo ha detto il Procuratore regionale della Corte dei Conti della Campania, Michele Oricchio, nel corso della conferenza stampa in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2019, che si terra' giovedi' 28 febbraio presso la sede dell'Universita' Federico II.

"Quando un giudizio dura 20 anni e ci sono decine di magistrati che si sono succeduti nel tempo, ci troviamo a dover ricevere decreti di Corte d'Appello e verificare se ci sia un danno. Ma ad oggi persistono difficoltà istruttorie che trovano fondamento anche nella mancanza di chiari criteri sui carichi di lavoro e sul monitoraggio della produttivita' dei magistrati".