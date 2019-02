"Collaboriamo tutti i giorni con la Corte dei Conti" De Magistris all'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti

"Collaboriamo tutti i giorni con la Corte dei Conti e condivido il passaggio del Procuratore generale sulla funzione consulenziale preventiva che trovo molto positiva e condivido il passaggio sull'assoluta negatività dell'Autonomia differenziata per come è stata configurata".

Ad affermarlo è il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti.

"Solo noi che siamo in prima linea come amministratori sappiamo che cosa significa oggi fare l'amministratore in concreto con un debito storico allucinante, con leggi tagliola, con disuguaglianze e discriminazioni, con appesantimenti burocratici. Se ci fosse stata una così alta sensibilizzazione in anni passati non saremmo giunti dove siamo arrivati quindi credo che questo sia un passaggio importante, ovvero sempre rendersi conto di che significa fare l'amministratore locale. Perché poi importante è fare riflessioni di carattere generale ma poi chi sta sul campo di battaglia sa quanto spesso è difficile che un ragionamento teorico diventi un'azione concreta quotidiana".