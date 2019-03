Napoli, ecco l'app per denunciare i parcheggiatori abusivi L'iniziativa sarà presentata oggi dal consigliere dei Verdi Francesco Borrelli

Arriva l’ app anti-parcheggiatori abusivi. La presenta zione nel corso della raccolta firme dei Verdi oggi pomeriggio al Parco San Paolo per chiedere che vengano emanati dal ministro all’Interno, Matteo Salvini, i decreti attuativi che prevedono l’arresto dei parcheggiatori abusivi recidivi colti in flagranza di reato. Verrà presentata anche l’app «grazie alla quale sarà

possibile immortalarli e in chiodarli mentre estorcono denaro agli automobilisti» annuncia il consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli insieme al consigliere comunale del Sole che

Ride Marco Gaudini, promotori dell’iniziativa insieme ai follower della pagina Facebook “Io odio i parcheggiatori abusivi”.

«Grazie a questa app - proseguono Borrelli e Gaudini – sarà possibile fotografare i parcheggiatori mentre delinquono e la foto stessa sarà certificata assumendo valore legale per la denuncia grazie al servizio di datazione e certificazione con sistema OwnClick. Uno strumento prezioso per chi vuole contribuire a debellare questo male endemico della nostra città. I cittadini si stanno ribellan do e sono pronti a fare la loro parte, adesso chiediamo al Go verno di fare la sua».

A brevettare il servizio Domenico De Luca, fondatore di Tolemaica, start up innovativa napoletana che ha stretto una partnership con il colosso nipponico Ntt Data.