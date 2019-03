L'incrocio della "mutezza". Ripulito e già sporcato A Materdei una discarica a cielo aperto. Rifiuti di ogni genere ammassati in strada

Un incrocio trasformato in discarica quello tra salita San Raffaele e via San Lorenzo da Brindisi nel quartiere Materdei. A due passi dal murales di Partenope dell’artista Francisco Basoletti i rifiuti ammassati rendono il passaggio pedonale impossibile e le macchine sono costrette a manovre da rally per evitare la spazzatura. In quella che ormai è una vera e propria discarica a cielo aperto ci si ritrova di tutto dai mobili ai rifiuti ingombranti, passando per gli inerti di cantiere. Tra le macchine parcheggiate e le persone che camminano si innalza una montagna di spazzatura che rende anche l’aria irrespirabile.

Il 23 febbraio l’incrocio era stato ripulito e i residenti si erano sentiti finalmente liberati. Ma in pochi giorni l’ammasso di spazzatura è tornato ad invadere la strada e nulla sembra essere cambiato.



Materdei non rientra nei quartieri per i quali Asia ha programmato la raccolta differenziata e le strade del rione napoletano si sono trasformate, in questi mesi, in un comodo luogo per i residenti di altri quartieri dove sversare impunemente i loro i rifiuti.

I residenti della zona esasperati hanno riempito i social con denunce e filmati e nonostante l’interesse dimostrato da alcuni consiglieri di municipalità nulla è cambiato. La questione sta assumendo contorni pericolosi visto lo stato nel quale versa la strada e visto il pericolo che questi rifiuti rappresentano per la salute pubblica.

Chiunque passa per l’incrocio si dice schifato ma ormai molti si sono abituati al punto che questa montagna di rifiuti sembra essere diventata parte del paesaggio locale proprio come il murale s dell’artista argentino che a pochi metri mostra invece una Napoli convinta di poter rimanere la città della bellezza e non quella della munezza.

Intanto la raccolta differenziata a Napoli resta una nota dolente e se il Sindaco De Magistris prometteva nell’ormai lontano 2011 di arrivare in 6 mesi a superare il 60% la realtà dei numeri ci consegna un quadro più che deludente facendo registrare in città un magro 36% di media nell’anno 2018.