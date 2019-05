Discarica con carcasse di animali nei pressi del campo rom La denuncia dei Verdi: grave rischio sanitario, chiesta bonifica al comune di Arzano

Una discarica abusiva con carcasse di animali ad Arzano a due passi dalla Circumvallazione Esterna. A segnalarlo alcuni cittadini, l'area si trova nei pressi del campo rom di Arzano. Nelle segnalazioni con foto si nota addirittura la presenza di carcasse di animali in decomposizione. Un rischio insostenibile sul piano igienico-sanitario. Sul caso sono intervenuti i consiglieri regionali dei Vrdi che hanno chiesto all’amministrazione comunale di procedere con un’opera di bonifica a strettissimo giro.

“Quando i cittadini di Arzano si trovano a passare nei pressi di questa discarica a cielo aperto devono fare i conti con una puzza insostenibile - afferma il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli - L’approssimarsi dell’estate rappresenta un problema. L’aumentare delle temperature non farebbe altro che aumentare i rischi sul piano sanitario. Per questa ragione occorre operare quanto prima, facendo sì, tra l’altro che l’area resti sgombra dai rifiuti anche in futuro”.