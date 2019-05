Il cantiere di piazza Mercato, una discarica a cielo aperto Il cantiere di piazza Mercato diventa una discarica a cielo aperto

“Ci è stato segnalato che degli incivili stanno trasformando il cantiere per il rifacimento di piazza Mercato in una discarica a cielo aperto. All’interno dell’area del cantiere sono presenti una serie di rifiuti che non hanno nulla a che fare con i lavori.

Addirittura qualcuno ha abbandonato dei sanitari. Si tratta di un episodio che lascia letteralmente basiti e dimostra che alcuni soggetti non hanno alcun rispetto della città”.

La denuncia arriva dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e dal consigliere comunale del Sole che Ride Marco Gaudini. “Abbiamo segnalato questo assurdo fenomeno alla polizia municipale chiedendo di intensificare i controlli all’interno della piazza, in special modo nelle ore notturne.

Purtroppo appare incredibile che gli agenti debbano presidiare un cantiere per evitare che venga trasformato in una discarica ma il rispetto dei residenti e della piazza, uno dei luoghi storici della città, impone di dover arginare questa deprecabile e incivile abitudine”.