Salvini: "Preghiamo perché Noemi torni a casa" Da Bra il leader leghista esalta il lavoro delle forze dell’ordine svolto a Napoli.

Da Bra il leader della Lega Matteo Salvini, impegnato in un convegno elettorale, torna a parlare della sparatoria di Piazza Nazionale . “Sono orgoglioso - ha detto Salvini - come ministro dell'Interno, delle operazioni fatte questa settimana per esempio a Napoli, dove sono stati arrestati i due camorristi che hanno ferito quella bimba di 4 anni che sta lottando per la vita per cui vi invito a pregare giorno e notte perché possa tornare a casa dai genitori, a giocare con le bambole, alzandosi da quel letto d'ospedale".