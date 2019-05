Aggredisce i medici per saltare la fila, arriva la polizia E' accaduto all'ospedale S. Giovanni Bosco. Paziente in codice verde da in escandescenza

di Rossella Strianese

Borrelli (Verdi): "Troppe persone usano i pronti soccorsi per ambulatori ingolfando le liste di attesa e creando problemi a chi necessita davvero interventi urgenti".