Senza stipendio da 4 mesi, lavoratori APU sul tetto del comune Un lavoratore in segno di protesta è salito sul tetto del palazzo comunale

Sono circa 15 i lavoratori APU del Comune di Quarto che, questa mattina, hanno deciso di manifestare davanti al Comune per chiedere il pagamento degli stipendi ed incontrare il sindaco di Quarto. Alcuni manifestanti, presi dalla disperazione, sono riusciti a salire sul tetto del palazzo comunale minacciando gesti estremi. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che, a seguito dell'impegno assunto dal primo cittadino di risolvere in poche ore la problematica, sono riusciti a sedare la protesta e a far scendere i manifestanti dal tetto.

Auspichiamo che gli impegni assunti dal sindaco di Quarto vengano rispettati - dichiara Emiliano Caiazzo dell'esecutivo provinciale USB - i lavoratori sono alla canna del gas, fanno fatica a mettere insieme il pranzo con la cena. Restiamo in attesa di soluzioni concrete, in assenza continueremo a mettere in campo le necessarie iniziative a difesa dei diritti dei lavoratori.