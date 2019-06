Pareo Park chiuso per "manutenzione".L’Asl: Acqua contaminata L'Asl Napoli 2 Nord ha trasmesso il suo parere al sindaco di Giugliano

Il Pareo Park è chiuso "per manutenzione", dopo i risultati delle analisi predisposte dall'Asl Napoli 2 Nord, con cui è stata riscontrata la presenza di batteri fecali e di agenti chimici inquinanti in quantità tali da rendere le acque non balneabili. I prelievi erano stati effettuati domenica scorsa, 23 giugno, quando circa 150 bambini avevano riportato dermatiti da contatto dopo essere stati nelle piscine.

C'erano "batteri ed inquinanti chimici che impediscono la balneazione" nell' acqua delle piscine del "Pareo Park", parco acquatico di Licola a Napoli. Questi i risultati delle analisi effettuate dai tecnici della Asl Napoli2 Nord, in seguito alla comparsa, domenica scorsa, sulla pelle di numerosi bambini che si erano immersi nelle piscine, di bolle e lesioni. Tutti i prelievi delle acque sono stati effettuati alla presenza della controparte nella mattinata di lunedì. Il Dipartimento di Prevenzione della Asl ha chiesto la chiusura del parco acquatico in attesa dei risultati di nuovi prelievi che saranno immediatamente effettuati.L' Azienda Sanitaria Napoli 2 Nord ha trasmesso il proprio parere tecnico al Sindaco di Giugliano Antonio Poziello ed alle autorità competenti, chiedendo la chiusura della struttura.Il Pareo Park, intanto con un post su Facebook, ha avvisato l’utenza che la struttura è stata chiusa per manutenzione.

I tecnici dell'Asl hanno effettuato 12 analisi su tutte le piscine, da quella dei piccoli, dove c'era stata la maggior parte di casi segnalati, alle altre, e hanno esaminato anche i condotti di approvvigionamento; in tutti i casi i valori erano al di sopra della soglia massima. Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli , Giuseppe D'Alterio e Nello Cecere del gruppo consiliare di Giugliano e il portavoce cittadino Giovanni Sabatino, dei Verdi, hanno annunciato che domani, 28 giugno, presenteranno un Question Time in consiglio regionale sul tema per chiedere delucidazioni sulle risultanze degli esami condotti dall'Asl nel parco.