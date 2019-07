Fila di camion davanti allo Stir di Caivano Il Sindaco di Ercolano: “non c’è posto per la spazzatura della città”

Molti comuni della provincia napoletana stanno vivendo grossi disagi per la lentezza dell raccolta dei rifiuti. Le critiche, l’indignazione e la rabbia dei residenti è stata rivolta nei confronti degli amministratori locali.

Stamattina il Sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un video con il quale documenta la causa della lentezza della raccolta. Nel video infatti si vede la fila di camion davanti allo Stir di Caivano.

“In tantissime città della provincia di Napoli ci sono disagi nella raccolta dei rifiuti per strada - scrive il primo cittadino di Ercolano - La gente, giustamente esasperata, se la prende con i Comuni ed anche con gli operatori. Tanta gente però non sa come stanno le cose: NON C'È POSTO per smaltire la spazzatura raccolta in città. Questa è la coda per svuotare i camion nell' impianto Stir di Caivano.

Questa era la fila di questa mattina alle 5, ora la coda è lunga quasi due km. Per svuotare i camion occorrono, quando va bene, dalle 18 alle 36 ore di attesa. La situazione è drammatica. I Comuni con Regione e Prefettura sono al lavoro senza sosta alla ricerca di soluzioni alternative. Noi lunedì abbiamo in programma un incontro con l'azienda addetta al servizio per provare a trovare una soluzione a questa situazione che col caldo diventa sempre più complicata.

In molti vedono i sacchetti per strada e giustamente si incazzano, ma guardate questo video per farvi un'idea della situazione”.