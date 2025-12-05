Poste, MIMIT emette francobollo dedicato alla città di Napoli Nel 2500° anniversario della fondazione,

Poste Italiane comunica che oggi 5 dicembre 2025 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo appartenente alla serie tematica "il Patrimonio naturale e paesaggistico" dedicato alla città di Napoli, nel 2500° anniversario della fondazione, relativo al valore della tariffa B pari a 1,30€. Tiratura: duecentomilaventicinque esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari. Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico. Bozzetto a cura del Centro Filatelico dell'Officina Carte Valori e produzioni Tradizionali dell'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

La vignetta raffigura il Golfo di Napoli con il Vesuvio che si erge maestoso sullo sfondo, uno dei panorami più riconoscibili e amati al mondo. Un'immagine che racchiude la forza simbolica della città partenopea: una storia antica e stratificata, ma sempre capace di guardare avanti. In alto campeggia il logo del 2500° anniversario della fondazione, ideato da Rita Zunno: un lavoro grafico celebrativo composto da segni e simboli che evocano l'anima di Napoli. Accanto, il claim "NAPOLI MILLENARIA RADICI, IDENTITA', FUTURO" che sintetizza lo spirito delle celebrazioni.

Completano il francobollo la scritta "ITALIA" e l'indicazione tariffaria "B". L'annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia di Napoli. E' disponibile anche una cartella filatelica contenente il francobollo, la quartina, la cartolina affrancata ed annullata, la busta primo giorno di emissione, la tessera filatelica e il bollettino illustrativo. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli "Spazio Filatelia" di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.