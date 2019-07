Avvistamento straordinario: raro volatile nidifica in Campania Si tratta del marangone dal ciuffo, parente del Cormorano

Avvistamento straordinario in Campania, su un isolotto nella zona di Punta Campanella. Cinque esemplari di marangone dal ciuffo, un volatile protetto, parente del Cormorano, hanno nidificato sull'isolotto di Vetara. Avvistamento molto importante, visto che la specie nidifica al 90 per cento in Sardegna, e per la restante percentuale in Toscana. L'avvistamento campano è il primo documentato e dunque un evento eccezionale.