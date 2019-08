Ercolano: sversa pezzame in strada Il video denuncia è stato pubblicato su Facebook dal Sindaco Ciro Buonajuto

Il Sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un video denuncia che ritrae un uomo intento a scartare avanzi di pezze da un furgoncino e a sversarli a terra nell'area mercatale. Le immagini riprese da una telecamera posizionata in zona vengono commentate con parole di condanna dal primo cittadino. "Stiamo facendo l'impossibile per combattere contro ogni potere per ristabilire pulizia e decoro ovunque, ma contro l'inciviltà serve l'aiuto di tutti", scrive il sindaco. Il video, fa sapere il sindaco, è stato consegnato a Polizia e Carabinieri.