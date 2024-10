"Manu vive": a Napoli i funerali del 15enne ucciso Intanto proseguono le indagini sul caso

"Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore. Manu vive". Questo lo striscione esposto all'esterno della Basilica di Santa Maria della Sanità dove si svolgono i funerali di Emanuele Tufano, 15enne ucciso la settimana scorsa in una traversa di Corso Umberto a Napoli. Le esequie sono presiedute dall'arcivescovo di Napoli Mimmo Battaglia. Intorno alla chiesa, sul cui ingresso ci sono palloncini bianchi, si stanno radunando parenti, amici e abitanti del quartiere Sanità. Molti ragazzi hanno una maglietta dedicata al giovane con la scritta sulla schiena "Quel giorno mentre a te venivano donate delle splendide ali a noi veniva strappato via il cuore per sempre". Emanuele è stato ucciso nella notte tra il 23 e il 24 ottobre, nel corso di un conflitto a fuoco tra "paranze" di giovanissimi del rione Sanità e di piazza Mercato.

Sembrerebbe confermato che a uccidere Emanuele Tufano sarebbe stato un singolo colpo di pistola alla schiena: nei giorni scorsi si è svolto l'esame autoptico sulla salma del giovane, deceduto la notte tra il 23 e il 24 ottobre, nei pressi di Corso Umberto I di Napoli, nel corso di un conflitto a fuoco tra "paranze" di giovanissimi del rione Sanità e di piazza Mercato. Da allora le indagini non si sono fermate un attimo: la Squadra Mobile, coordinata dalla DDA e dalla Procura dei Minorenni, sta continuando gli accertamenti ascoltando persone "informate dei fatti" e continuando a cercare riscontri anche alle immagini dei sistemi di video sorveglianza della zona in cui si è scatenato il confronto armato tra le due bande. Nei giorni scorsi il deputato Francesco Emilio Borrelli ha diffuso un video pubblicato sui social dove a parlare è una mamma di quattro figli il più grande dei quali è uno dei due amici di Emanuele rimasti feriti quella notte: la donna, attraverso il post, dice di avere chiesto inutilmente aiuto più volte alle istituzioni, dopo essersi accorta che il figlio aveva preso una strada sbagliata. Il ragazzo, che ha 17 anni, è nipote di una delle vittime della cosiddetta "strage delle Fontanelle" avvenuta alla Sanità nell'aprile 2016.