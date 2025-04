IL PIZZINO di Gerardo Casucci: A mezzo servizio Perché calciatori e allenatore mollano tutto alla fine del primo tempo delle partite?

Per il vocabolario Nuovo De Mauro, "andare a mezzo servizio" è una locuzione aggettivata invariata propria "di persona, specialmente collaboratrice domestica, che svolge il proprio lavoro in casa altrui solo per alcune ore al giorno". Se provi a trattenerla oltre l'orario pattuito, non sarà possibile, ha misteriosi impegni altrove e deve scappar via. Qualcosa del genere è accaduto al Napoli. Ci deve essere in un cassetto un accordo segreto, un patto di sangue, una clausola vessatoria, che obbliga calciatori e allenatore a mollare tutto alla fine del primo tempo delle partite per dedicarsi ad altro nel secondo.