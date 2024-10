Meret sfida l'Atalanta: "Siamo pronti. Proveremo a limitarli" Conte non dovrebbe riuscire a recuperare Lobotka, ma il capitano può partire dalla panchina

Antonio Conte ha già messo nel mirino l'Atalanta, e lo stesso ha fatto il portiere azzurro Alex Meret. Alla radio partner ha dato appuntamento ai tifosi allo stadio domenica alle 12.30, con la consapevolezza che quello contro i bergamaschi potrebbe essere il più insidioso dei tre scontri diretti. Il primo, col Milan, si è chiuso con una vittoria convincente. Dopo l'Atalanta in casa sarà la volta dell'Inter, ancora a San Siro. Un trittico che non spaventa Meret: "Siamo pronti. Con Conte ci sacrifichiamo tutti - ha detto - e vogliamo metterci alla prova sapendo che sfideremo una squadra con un attacco forte e che proveremo a limitare".

Parole alle quali si aggiungeranno quelle di Conte che nelle prossime ore presenterà la sfida in conferenza stampa. Resterà ancora fuori Lobotka, che non ha ancora completamente recuperato dall'infortunio, ma per il centrocampista slovacco c'è la possibilità di tornare tra i convocati e partire dalla panchina. L'obiettivo è il rientro per la sfida in casa dell'Inter. Il Napoli ha chiuso il turno infrasettimanale rimanendo saldamente al comando, dopo aver allungato sulla Juventus e con l'Inter a quattro punti. Proprio i nerazzurri sembrano oggi i veri rivali per la lotta al vertice.