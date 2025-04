M5S, Saiello: "Bonifica Napoli Orientale, il tempo è scaduto" L’interrogazione: “La Regione faccia chiarezza sul cronoprogramma degli interventi"

“L’area orientale di Napoli è da quasi trent’anni un simbolo del fallimento della politica. Un territorio strategico e densamente popolato, negli ultimi decenni è stato abbandonato a sé stesso. Le falde acquifere sono contaminate da sostanze tossiche, il suolo presenta una grande concentrazione di idrocarburi e l’aria è spesso irrespirabile. Un quadro allarmante, aggravato dal continuo susseguirsi di promesse non mantenute e di interventi annunciati e mai realizzati. Mentre i cittadini continuano a vivere in condizioni ad alto rischio ambientale e sanitario, le istituzioni procedono con lentezza esasperante, senza fornire certezze sul futuro della bonifica. È tempo di fare chiarezza e di ottenere risposte concrete dalla Regione Campania sul destino di quest’area e sui tempi reali della sua riqualificazione. Per queste ragioni questa mattina ho depositato un’interrogazione alla giunta regionale per conoscere lo stato di avanzamento della bonifica delle aree individuate come “Napoli Orientale” e le azioni intraprese per la messa in sicurezza del territorio”. A dirlo è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Gennaro Saiello.

“Vogliamo sapere quali interventi siano stati effettivamente completati e quale sia il cronoprogramma per quelli ancora in sospeso. Non accetteremo ulteriori rinvii o risposte vaghe. Un altro punto critico riguarda la delocalizzazione delle attività industriali e petrolifere ancora presenti nell’area. Nel 2006 fu siglato un protocollo che garantiva la permanenza delle attività di stoccaggio di prodotti petroliferi fino al 2026. Questa scadenza è ormai imminente. La Regione ha intenzione di rispettare gli impegni presi oppure assisteremo all’ennesima proroga?”.