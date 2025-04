A Caivano il truck del lavoro, 1500 candidati per 800 posti Fa tappa in Campania la campagna itinerante per favorire l’occupazione "C'è posto per te"

Un truck attrezzato con postazioni di colloquio e workshop è arrivato oggi al centro sportivo Pino Daniele di Caivano, portando con sé opportunità concrete per chi cerca lavoro. Si chiama "C’è posto per te", la campagna itinerante promossa da Sviluppo Lavoro Italia, ente del Ministero del Lavoro, pensata per avvicinare al mercato del lavoro giovani, donne e disoccupati di lunga durata. Più di 1500 candidati per la prima giornata dell'iniziativa che mette a disposizione circa 800 posti di lavoro in Campania e in tutta Italia, soprattutto nel settore della ricettività turistica, vendite, ristorazione, servizi. Tra i candidati tantissimi giorvani, ma anche non più giovani usciti dal mercato del lavoro e non ancora in età da pensione, e poi tante donne.

La due giorni è stata presentata questa mattina in una conferenza stampa con Paola Nicastro, presidente di Sviluppo Lavoro Italia e l'assessore alla Formzione della Regione Campania Armida Filippelli. "Abbiamo scelto Caivano – ha spiegato Nicastro – perché è un territorio fragile, segnato da emarginazione sociale. Vogliamo offrire strumenti concreti a chi fatica a trovare un’occupazione".

Un tour per l’Italia, da Sud a Nord

Dopo Caivano, il truck farà tappa a Lecce (10-11 aprile), per poi proseguire verso altre città, con un focus particolare sulle aree colpite dal sisma del 2016. L’obiettivo è raggiungere chi ha difficoltà ad accedere ai servizi per l’impiego.

A bordo, quattro aree tematiche:"Conosco e mi conosco": orientamento sul mercato del lavoro. "Mi preparo": tecniche per la ricerca attiva. "Mi miglioro": sviluppo competenze e personal branding. "Mi propongo": incontri diretti con aziende e recruiter. Istituzioni e privati insieme per l’occupazione

All’iniziativa collaborano Regione Campania, Confindustria, Confcommercio, Federalberghi e altri enti. Un modello che punta a creare rete tra pubblico e privato, come sottolineato da Fabio Ciciliano, commissario straordinario per Caivano: "Servono progetti concreti per ridare speranza a questo territorio".