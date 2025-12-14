Manfredi: "Serve nuovo protagonismo dei territori" Il siundaco: "Dobbiamo rendere i cittadini sempre più centrali"

"Noi oggi abbiamo la necessità di un nuovo protagonismo, di un protagonismo degli amministratori dei territori che dia risposte concrete ai problemi dei cittadini e che combatta in questa maniera la disaffezione alla politica e al voto. Dobbiamo rendere sempre di più i cittadini centrali e il miglior modo è parlare di fatti concreti, delle esigenze reali. Gli amministratori locali sono una catena di trasmissione straordinaria e potentissima dei bisogni veri delle persone. Per questo motivo mi auguro che la forza della Sicilia sia trainante per Progetto Civico Italia. Saluto Alessandro Onorato, Carmelo Miceli e Ismaele La Vardera che stanno facendo un grande lavoro. Sicuramente insieme potremmo fare una lunga strada per dare una prospettiva reale alla politica italiana". Lo dichiara Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli e presidente dell'Anci, con un contributo video all'evento di Progetto Civico Italia al teatro "Rouge et Noir" di Palermo