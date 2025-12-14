Di Lorenzo: "Abbiamo perso tanti duelli. Loro erano carichi e tosti" Il capitano del Napoli commenta la sconfitta in casa dell'Udinese

Giovanni Di Lorenzo, difensore e leader del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN commentando la sconfitta subita contro l'Udinese. "Cosa è mancato e come mi spiego la sconfitta? Sapevamo sarebbe stata insidiosa, loro sono fisici ed eravamo pronti ad affrontarli nei duelli. Non ci siamo riusciti, loro stanno bene e sono in salute. Dispiace per la sconfitta perchè volevamo fare un altro tipo di partita. Da cosa di riparte? Queste sono partite decise da un episodio. Loro hanno trovato un eurogol e da lì la partita è cambiata, però la squadra non si è mai disunita a caccia del pareggi. Peccato per l'occasione di Hojlund, ma ci portiamo a casa la voglia di non aver mai mollato e aver provato fino alla fine. Adesso ci concentriamo sulla Supercoppa che vale un trofeo e dovremo fare bene. Difficoltà in trasferta? Non saprei, sicuro giocare con il proprio pubblico ti dà una spinta in più, ma siamo dei professionisti. In campionato non dobbiamo mollare, ci sono tante squadre in pochi punti. Sarà un campionato complicato ed anche un punto può fare la differenza, anche oggi avrebbe fatto morale e su questo dobbiamo lavorare. Questo è lo stadio del terzo scudetto? Ormai è passato, ma tornare qui e rivivere quelle emozioni è molto bello".