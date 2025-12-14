Politano: "Troppe gare giocate con gli stessi calciatori in campo" L'analisi dell'esterno del Napoli dopo la sconfitta sul campo dell'Udinese

L'esterno del Napoli Matteo Politano ha commentato in conferenza stampa la sconfitta a Udine: "Dobbiamo parlarne domani realizzando la partita che abbiamo fatto, nel primo tempo non avevamo fatto male, poi nella ripresa siamo entrati con poca energia, nei primi quindici minuti della ripresa andavano già al doppio. Ora c'è da recuperare energie, abbiamo affrontato tante gare ravvicinate spesso con gli stessi uomini, dobbiamo ora concentrarci sulla prossima gara".



È arrivata un'altra sconfitta in trasferta: "La sconfitta fa male, avevamo ingranato con quattro vittoria di fila, potevamo prendere qualche punto sul Milan, ma quest'anno il campionato è difficile, sono tante gare complicate, abbiamo visto il Milan con il Sassuolo, dobbiamo pensare gara per gara recuperando energie. Sono decisioni del mister, di partite ne ho giocate tante e il tecnico ha fatto le scelte che riteneva opportune, non mi aspetto mai di essere per forza titolare. Ho detto che giocano spesso gli stessi perché abbiamo avuto anche infortuni tra Lobotka e Gutierrez, ora speriamo di riavere tutti".