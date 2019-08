Gattino mutilato e decapitato: Mamma gatta veglia sul corpo De Chiara: chi lo ha fatto è uno psicopatico e potrebbe fare una cosa del genere anche a persone

Gattino torturato con testa e arti mutilati: indagano i carabinieri e il caso finisce in Procura. Questa mattina sarà eseguita l’autopsia all’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno.

La macabra scoperta è avvenuta a Torre del Greco. Il povero animale di pochi mesi è stato trovato orribilmente mutilato e senza testa, con sua mamma che vegliava sul suo corpo. I volontari del corpo provinciale guardie ambientali volontarie Napoli «Corpogav» hanno scoperto nella colonia felina in via Nazionale l'animale ucciso e orribilemente trucidato.

Mamma gatta che, accortasi del cucciolo in quelle condizioni, ha incominciato a miagolare per il dolore e ha vegliato sul suo corpicino esanime. Nella stessa colonia, nei giorni scorsi, erano stati avvelenati alcuni gatti. Un precedente non da poco.



«Rabbia, orrore, tristezza - dice Salvatore De Chiara, presidente onorario Corpogav - di fronte a scene del genere e di come gli esseri umani possano essere capaci di arrivare a tanto, contro animali indifesi».

«Il vero problema è che siamo di fronte a un caso di psicopatia - dice Salvatore De Chiara - perché ridurre in quel modo un animale indifeso non può essere un’azione di una persona normale. La paura è che possa compiere qualche azione del genere anche contro umani».