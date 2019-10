35anni e una malattia rarissima "Cerco un medico: aiutateci" Carmine ha la Granulomatosi di Wegener: "Dicono sia incurabile, non ci arrendiamo"

Una malattia rara e un appello dei familiari per trovare una cura, che al momento pare non esistere. E' la situazione drammatica di Carmine, un ragazzo di 35 anni di Sant'Antimo che da tempo lotta contro una malattia rarissima: la Granulomatosi di Wegener. La famiglia di Carmine, residente a Sant’Antimoha deciso così di lanciare un appello affinché qualche medico sia disposto ad occuparsi del suo caso.La sorella Rosaria infatti scrive: “Da due anni mio fratello lotta contro una malattia che tutti, almeno 5 ospedali tra cui Monaldi, Cardarelli, Cotugno e ospedali di Giugliano e Frattamaggiore, dicono essere incurabile. La diagnosi è di Granulomatosi di Wegener ed è stata fatta solo a maggio scorso, dopo un calvario di ospedali che lo curavano per polmonite, asma e anemia.

Da allora mio fratello è in rianimazione – aggiunge la sorella di Carmine – è attaccato a macchinari con tracheotmia. Non vede i figli, solo una persona al giorno. Non voglio arrendermi, ho dovuto lasciare il lavoro e, da ex avvocato, sono abituata a non arrendermi. Non cerchiamo soldi, cerchiamo solo un medico disposto ad interessarsi al suo caso, un medico disposto a curarlo. Chiunque sia disposto ad aiutarci, può contattarmi al 3281076355”.