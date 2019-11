Ester Cerchio, dal sole di Napoli al successo nel cinema Passionale, raffinata e altamente sensuale. Una bomba del web molto cliccata e amata

C’è la grinta e il sole di Napoli nel film affascinante del regista Luigi D’Alessandro, dal titolo “Ismaell il demone”.

E’ la sensualissima, sexy e bella Ester Cerchio, 48 anni di Gragnano, reduce recentemente da un tour cinematografico nella sua terra, che porta da sempre nel cuore, pur essendosi trasferita dall’età di 14 anni con la sua famiglia in Piemonte, a Torino.

Il film che la vedrà protagonista insieme ad altri validissimi attori è un thriller poliziesco, ispirato ai primi gialli di Dario Argento. Un lungometraggio che farà sicuramente parlare di se in questo inverno a cinema. La prima è fissata il prossimo 6 novembre al cinema Politeama di Chivasso, a cui prenderanno parte insieme al regista tutti gli attori tra cui la bella Ester. Passione per la musica, psicologia e nutrizione, Ester è anche un’amante convinta degli animali e si batte da sempre in loro difesa.

Passionale, raffinata e altamente sensuale. Una bomba del web, molto cliccata e ammirata. Tantissime le proposte da parte di registi importanti e produzioni cinematografiche. Un futuro che si annuncia brillante, ricco di sorprese e traguardi ambiziosi da raggiungere. Lo scatto è di Francesco Genovese , uno dei sui capolavori.