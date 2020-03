Acerra: attivato il nucleo di supporto psicologico Il sindaco Raffaele Lettieri ha annunciato l’iniziativa del comune acerrano

Ad Acerra è stato attivato un nucleo di supporto psicologico per chi si trova in isolamento forzato per essere tornato da altre regioni d'Italia. Il nucleo è composto da psicologi e altri professionisti interni ai Servizi sociali del Comune.

"Questi professionisti sono in collaborazione con la Caritas Diocesana - ha detto Raffaele Lettieri, sindaco di Acerra - che ringrazio per il forte supporto a titolo gratuito che sta dando a tanti cittadini. Il nucleo sta collaborando anche con il distretto sanitario, per supportare, dare una mano anche pratica e nello stesso tempo effettuare controlli a chi si trova in isolamento perché proveniente da altre regioni e a chi si è autodenunciato. Così loro restano a casa e vengono aiutati direttamente nelle loro abitazioni. Queste professioniste, in contatto costante con la Caritas, che sto incontrando via Skype con il direttore del distretto per fare il quotidiano punto della situazione, contattano queste persone in continuazione, con regolarità, anche per aiutarli nella gestione del carico emotivo".

Ed un supporto psicologico, rivolto però a tutta la cittadinanza, è stato attivato anche a Pollena Trocchia, paesino alle falde del Vesuvio, dove l'amministrazione guidata dal sindaco Carlo Esposito conta sull'aiuto di alcune professioniste a disposizione telefonica dei cittadini che possono chiamare anche in anonimato. "Abbiamo attivato anche il trasporto socio-sanitario per malati gravi - ha spiegato il sindaco - impossibilitati a raggiungere le strutture di assistenza sanitaria, e che dunque necessitano di trasporto per terapie o visite mediche indifferibili. Il servizio, svolto con la collaborazione dell'Associazione Misericordia Croce San Giovanni è attivo su prenotazione".