Pozzuoli: altri 4 casi di contagio nelle ultime 48 ore Il sindaco FIgliolia “stiamo scontando gli errori di chi non ha rispettato le direttive”

A Pozzuoli negli ultimi due giorni si sono registrati 4 nuovi casi di coronavirus, nonostante le misure ferree adottate in tutta la zona flegrea.

Ad informare la popolazione dei nuovi contagi è il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, che dalla propria pagina Facebook ha dato la notizia.

In corso da parte dell'Asl Napoli 2 Nord la ricostruzione del link epidemiologico delle persone colpite da contagio. In totale nel capoluogo flegreo dal 1 marzo, giorno in cui si è registrato il primo evento da Covid 19, si sono avuti 24 casi, di cui 17 sono in cura, tre in struttura sanitaria e 14 in isolamento domiciliare, una persona guarita, due in via di guarigione e 4 decessi.

"Oggi stiamo scontando gli errori di chi non ha rispettato le direttive per tutelare la salute di noi tutti - ha ammonito Figliolia - tra persone rientrate dalle aree del focolaio e persone che hanno continuato con normalità la propria vita. Qui si rischia di fermarlo il futuro se non ci atteniamo scrupolosamente a tutte le prescrizioni!”

Oggi a Pozzuoli, come da ultima ordinanza sindacale, tutti i negozi sono chiusi, compresi alimentari, tabacchi ed edicole. Aperte solo le farmacie. Disposti posti di blocco nei punti cruciali della città. Nel resto dell'area flegrea si evidenziano incrementi di contagi sia a Quarto dove il sindaco, Antonio Sabino, ha infornato che se ne contano sette, sia a Bacoli dove si registrano tre contagiati, compreso un decesso. A Monte di Procida, dove il sindaco da dieci giorni ha isolato il comune con posti di blocco sui quattro ingressi della cittadina, al momento, non si registrano casi.