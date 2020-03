Somma Vesuviana: 11 contagiati e 100 persone in isolamento Il Sindaco ha chiesto l’intervento dell’esercito

Il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno ha annunciato che nel comune del napoletano sono arrivati a “11 casi di Coronavirus ma sono in corso analisi su altri tamponi ed abbiamo 100 persone in sorveglianza fiduciaria domiciliare. Domani arriverà la Polizia Provinciale ed abbiamo chiesto anche l'Esercito. Rinnovo l'appello alla popolazione ad uscire solo per comprovate necessità indicate nei decreti, non affollare i supermercati e le farmacie. Ricordo che le comprovate esigenze sono di natura lavorativa per quelle attività che possono restare aperte".