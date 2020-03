Pozzuoli: festa in strada, il sindaco sono dei balordi Balli, canti e musica nel rione Marocchini, in piena violazione delle norme anti contagio

Quello che accaduto oggi a Pozzuoli rappresenta la follia che si mischia all’inciviltà. Una vera e propria festa improvvisata nel rione “Marocchini” non lontano dal lungomare della città flegrea. La festa è stata filmata e i video si sono diffusi su Facebook con velocità.

Il video è apparso sulla pagina Pozzuoli informa ed è stato postato dal sindaco Vincenzo Figliolia che ha condanno in maniera netta l’accaduto.

“È scandaloso quello che è successo oggi pomeriggio a via Napoli, nella zona conosciuta come dei “Marocchini” - ha scritto il primo cittadino puteolano - Dei balordi, irresponsabili e senza alcun senso civico hanno pensato di radunarsi e fare festa tra i palazzi di un rione, nella parte retrostante il lungomare. Pensavano di essere lontano dagli occhi e quindi di poter fare tutto. Anche di raggirare i controlli. Sono dei folli! Hanno messo a rischio la salute loro e di tutti gli altri. Io non ho più parole! Le regole dobbiamo rispettarle tutti! Non possiamo rischiare di vanificare i sacrifici di tutti. Polizia e carabinieri stanno individuando tutti i partecipanti. Scatteranno denunce e sanzioni. Basta!”

Il sindaco che in questi giorni ha dovuto più volte annunciare il crescente numero di contagi e decessi della città flegrea ha anche lanciato un hashtag #pozzuolinonèquesta, attraverso il quale prova a segnare una differenza tra una cittadinanza civli che rispetta le dure restrizioni e chi invece continua a mostrare inciviltà e incuranza per la salute e l’incolumità di tutti.