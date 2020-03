Castellammare: operaio Fincantieri positivo al tampone Il lavoratore aveva operato in cantiere fino al 29 febbraio

Un operaio dello stabilimento Fincantieri di Castellammare di Stabia è risultato positivo al test per il Covid-19.

Il lavoratore, da quanto si apprende dall’azienda, ha operato in cantiere fino al 29 febbraio e si trova ora in isolamento fiduciario presso la sua abitazione.

“La Direzione di stabilimento - informa una nota del gruppo - nel frattempo aveva già operato interventi mirati di sanificazione, peraltro tutt'ora in corso che, unitamente a quelli precedentemente posti in essere dall'azienda, sono volti alla gestione, alla prevenzione e al contenimento di eventuali casi e rientrano in un più ampio piano di azioni di cui è stata data costante e trasparente informativa, ai lavoratori e ai loro rappresentanti. Nel corso delle ultime settimane - precisa la nota - la società ha adottato una serie di misure cautelative per ridurre al minimo il rischio di contagio nei propri stabilimenti”.