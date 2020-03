Quarto: aumentano i contagi, oggi altri 4 positivi Arriva a 12 il numero dei contagiati nel comune del napoletano

Aumentano i contagi a Quarto e si passa da 8 a 12 positivi al coronavirus. Il numero in aumento ha creato allerta e tensione tra i cittadini del comune in provincia di Napoli.

Il sindaco, Antonio Sabino, per tranquillizzare l'intera collettività e soprattutto evitare l'innesco di informazioni non rispondenti, ha istituito un gruppo di coordinamento per monitorare l'emergenza sanitaria. Il coordinamento avrà il compito di verificare ed informare l'amministrazione e la cittadinanza sull'andamento dell'epidemia ed adottare tutte le misure precauzionali a tutela della salute pubblica. Nel contempo, il sindaco, venendo incontro anche all'emergenza economico e sociale per il blocco di tutte le attività commerciali, ad eccezione di quelle primarie, edilizie e dei servizi, ha disposto con propria ordinanza la sospensione del pagamento di tutti i tributi comunali, dei canoni idrici e delle rateizzazioni fino al 14 aprile prossimo.