Pozzuoli: altri 3 contagiati in 24 ore 31 i casi nella città flegrea, 12 a Quarto e a Bacoli 5

3 nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore a Pozzuoli. A darne notizie è stato il sindaco della città flegrea Vincenzo Figliolia, nella sua consueta nota di aggiornamento sull'epidemia sanitaria in corso che tiene con i cittadini su Facebook.

"L'Unità di crisi della Regione Campania in merito ai tamponi analizzati nelle ultime 24 ore ha comunicato che tre cittadini puteolani sono risultati positivi al test Covid-1. Sono in cura presso le proprie abitazioni. L'Asl sta ricostruendo il link epidemiologico e saranno fatti i tamponi a tutti coloro con cui hanno avuto stretti contatti nelle ultime due settimane".

A Pozzuoli la situazione sull'epidemia sanitaria, al momento, presenta: 31 casi positivi totali, di cui 22 attualmente contagiati, 3 ospedalizzati e 19 in isolamento domiciliare, 2 guariti clinicamente, 2 persone guarite definitivamente e 5 decessi. Si mantiene stabile la situazione dei contagi nelle altre realtà flegree: Quarto con 12 contagiati e Bacoli con 5 contagiati, uno in via di guarigione ed un decesso. I sindaci flegrei nei messaggi quotidiani con le proprie comunità ribadiscono: "Continuate a stare a casa: è un sacrificio, ma è indispensabile per fare andare tutto bene!"