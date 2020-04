Torre del Greco: il Comune apre un conto per le donazioni Un c.c. bancario dedicato per chi vuole supportare il programma di sostegno alimentare

Il Comune di Torre del Greco ha istituto un conto corrente dedicato alle donazioni dei cittadini che intendo supportare l'impegno delle istituzioni nel programma di sostegno alimentare alle persone in difficoltà economica a causa dell'emergenza Coronavirus.

Il conto è stato attivato presso la Banca di Credito Popolare, a disposizione di ''tutti i cittadini - si legge in una nota diramata dall'ente - che intendano esprimere un gesto di solidarietà, a beneficio del sostegno alimentare per tutte le realtà familiari del territorio particolarmente in difficoltà''.

Così, quanti intenzionati a donare, potranno farlo attraverso il seguente codice Iban: IT93 0051 4240 300C C100 6015 630