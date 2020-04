Ischia off limits per la settimana santa I sindaci dell’isola vietano lo sbarco dei proprietari di seconde case fino a Pasquetta

Con un’ordinanza dei 6 comuni dell’Isola di Ischia è stato vietato lo sbarco per l’intera settimana santa ai proprietari di seconde case sull’isola. La decisone è stata presa per contenere il contagio da coranavirus limitando al massimo la possibilità di contatta con i positivi.

Sono migliaia gli immobili di proprietà di persone che non vivono stabilmente sull’isola di Ischia e delle quali si teme l’arrivo in massa per le festività pasquali.

Il provvedimento resterà in vigore sino a Pasquetta e per i trasgressori è previsto, oltre alle sanzioni già previste dalle leggi in vigore in materia di covid-19, anche l'isolamento in quarantena nella propria abitazione per due settimane e la segnalazione alla autorità giudiziaria.