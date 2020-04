Torre del Greco: quarto giorno senza nuovi contagi Buone notizie dalla città vesuviana

A Torre del Greco siamo al quarto giorno consecutivo senza contagi. Una delle città della regione più colpite , dove sono 14 le persone morte a causa del Covid-19, inizia a vedere la luce in fondo al tunnel.

A fornire il dato è il sindaco della città vesuviana, Giovanni Palomba, che presiede il Centro operativo comunale convocato in seduta permanente a palazzo Baronale. Il primo cittadino, al termine dell'aggiornamento con l'unità di crisi della Protezione civile regionale e i responsabili dell'Asl Napoli 3 Sud, ha anche annunciato la diciottesima guarigione registrata in città dall'inizio della pandemia. Restano dunque 48 i cittadini tuttora positivi, 13 dei quali ospedalizzati, mentre i restanti 35 sono in isolamento domiciliare.