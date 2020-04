Pozzuoli: per Pasqua e Pasquetta il sindaco blinda la città Con un’ordinanza, il primo cittadino Vincenzo Figliolia ha vietato il transito in entrata e uscita

Il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, blinda nel vero senso della parola per Pasqua e Pasquetta la città flegrea. Con un’ordinanza il primo cittadino vieta il transito temporaneo in entrata e in uscita da tutto il territorio comunale. Il divieto è in vigore dalle 6 di domenica 12 aprile, alle 23 di lunedì 13.

Si potrà accedere e uscire dalla città esclusivamente per motivi di salute, per eccezionali eccezionali esigenze lavorative e per stato di necessità straordinario e urgente. In questi casi bisognerà produrre un'autocertificazione da consegnare alle forze dell'ordine. Il provvedimento, in considerazione anche del fatto che gli uffici pubblici e gli esercizi commerciali a Pasqua e Pasquetta sono chiusi, è stato dettato dalla preoccupazione che le vacanze pasquali e le giornate di sole potrebbero "indurre la popolazione ad allentare il rigore nell'osservanza delle misure di contenimento, vanificando con ciò gli sforzi compiuti fino ad oggi". Inoltre, il sindaco ritiene "necessario dare esecuzione ad ogni ulteriore possibile misura per arginare il rischio, ancora alto, della diffusione del contagio". Il mancato rispetto degli obblighi imposti dall'ordinanza sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da 400 a 3.000 euro.