Cantano e ballano ammassati sulle scale: "Che vergogna" Il sindaco: "Le forze dell'ordine faranno visita a questi delinquenti incivili"

Hanno ballato e cantato come se nulla fosse, ammassati sulle scale di una palazzina popolare di via Giorgio De Chirico, a Monterusciello, frazione di Pozzuoli. Uno spettacolo trash condotto da due uomini che hanno cantato davanti ad adulti e bambini quasi tutti senza mascherine e senza misure di protezione individuale. Una festa postata anche su facebook.

"Dopo la vergogna della festa in strada a Pozzuoli in via Napoli che portò a multe e sanzioni per quattro persone - sottolinea il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli - gli incivili e i delinquenti non si fermano e anzi postando le loro gesta a un sito di informazione di fatto hanno sfidato le autorità e l'opinione pubblica". "Gente irresponsabile che non capisce l'emergenza che stiamo vivendo – ha detto il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia - A costoro dico: le forze dell'ordine presto vi faranno visita. Per il resto dovreste solo vergognarvi".