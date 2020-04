Il sindaco di Pozzuoli: "La situazione è molto seria" Dopo i contagi all’ospedale puteolano, fase delicata per tutti i Campi Flegrei

Il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, è preoccupato dopo ciò che è accaduto all’ospedale puteolano di Santa Maria delle grazie, con il contagio di 23 sanitari e 2 pazienti contagiati da una donna che inizialmente era risultata negativa al test e che invece poi è stata trovata positiva.

“La situazione di oggi è molto seria - afferma il primo cittadino della città flegrea - Quanto è accaduto all'ospedale Santa Maria delle Grazie fa entrare la nostra città e tutti i Campi Flegrei in una fase molto delicata. Sono al lavoro con i sindaci degli altri comuni flegrei - spiega Figliolia - per ottenere interventi mirati da parte dell'Asl e far fronte a questa urgenza, che ci catapulta in uno scenario nuovo. Alcune azioni già sono state intraprese: da sabato notte sto lavorando incessantemente, insieme agli altri sindaci dei Campi Flegrei, per arginare questa criticità. Si farà poi luce sulle responsabilità di quanto è accaduto. Ora è il momento di agire e presto. Per la sicurezza di tutti, a partire dal personale ospedaliero e dei pazienti e di tutta la città. Per tale motivo sono stati effettuati in ospedale nella sola giornata di oggi diverse centinaia di tamponi a tappeto, per coloro che lavorano all'interno del nosocomio, per i ricoverati, per i dimessi e i loro parenti".

Nella giornata di ieri a Pozzuoli sono emersi 11 nuovi casi di positività al Covid-19, che porta il bilancio dei positivi dall'inizio dell'epidemia a 61: "Di queste - fa sapere il sindaco - 51 sono attualmente contagiate (2 ospedalizzate e 49 in isolamento domiciliare), 4 persone guarite definitivamente e 6 decedute".