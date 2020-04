Napoli: caos riaperture Attività bloccate, il re del panino, Egidio Cerrone, di Puok si sfoga Facebook

La prima sera di apertura per il cibo da asporto in Campania si trasforma in un caos a Napoli, con alcuni locali pronti a ripartire che invece sono stati bloccati dai vigili, file e assembramenti di riders davanti ai locali e urla dai balconi di cittadini preoccupati.

A lanciare l’allarme su Facebook è stato Egidio Cerrone, ideatore e proprietario del famoso Puok che, con due locali, uno a via Cilea al Vomero e l’altro al centro storico, è tra i paninari più famosi della città. Da premettere che l’attività di Cerrone nasce esclusivamente per l’asporto, non ha tavolini e ha fatto del delivery la sua forza.

Cerrone in una diretta con mascherina davanti al locale racconta la confusione del momento. “Noi stavamo per aprire - dice Cerrone - Alle 7 eravamo pronti, i ragazzi del delivery, i riders erano pronti. SI sono presentati i vigili per comunicarci che le attività come la nostra non possono aprire. Noi che siamo nati per il delivery non possiamo aprire. Anche i vigili hanno ammesso che è una cosa assurda. Stanno mandando in tilt una città. Tutti i locali sono in attesa. Ora stiamo aspettando ordini dall’alto e ci sono tanti riders che stanno aspettando. Per piacere De Luca fai presto”.

In un secondo video che Cerrone ha girato da casa, dopo essere rientrato senza aver aperto ha spiegato i dettagli dell’accaduto.

“Ci hanno minacciato di farci multe e di farci chiudere. Noi avevamo preparato tutto. Avevamo sanificato il locale, fatto un plexiglas che riparava dai riders, abbiamo fatto ripartire la macchina. Abbiamo richiamato i ragazzi dalla cassa integrazione che non è una strozzata - sottolinea Cerrone - Era tutto pronto, mezz’ora prima arrivano i vigili che ci hanno detto che possono aprire solo le pizzerie e i ristoranti che hanno i tavoli. I vigili hanno detto che la cosa non era chiara e se De Luca chiarisce ok. Abbiamo chiamato al comando dalla municipalità che ci hanno detto che potevamo aprire. Sono tornati i vigili che invece hanno di nuovo ripetuto che non potevamo aprire. Nessuna attività di asporto può aprire la sera hanno sestino, possiamo aprire la mattina. A un certo punto sono arrivati parecchi riders per chiedere informazioni e si è creato un assembramento, la gente dai balconi urlava contro i ragazzi e delle consegne e viceversa. Avete mandato in tilt un quartiere e una città. Avete dato informazioni sbagliata e avete aspettato a mezz’ora dall’apertura. Speriamo che entro domani ci dicano cosa fare. Diteci cosa dobbiamo fare"